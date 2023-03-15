فلسطين: الاحتلال الإسرائيلي ينتهك الوضع القائم في المسجد الأقصى بنصب كاميرات

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية "تنتهك الوضع القائم" في المسجد الأقصى في شرقي القدس بنصب كاميرات مراقبة في ساحات المسجد.

وصرح مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، بأن هذا التطور يعد أمرا خطيرا واعتداء على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال الرويضي إن "هذه الإجراءات دليل على أن هذه الحكومة اليمينية المتطرفة تدير ظهرها لكل الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وعلى مضيها في برنامجها المتجه للتصعيد في مدينة القدس".

وأضاف "نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد نتيجة لهذه الإجراءات والاعتداءات المستمرة على المسجد".

يأتي ذلك فيما حذر نائب القائد العام لكتائب القسام عضو المكتب السياسي لحركة حماس مروان عيسى، من أن أي تغيير في المسجد الأقصى "سيحول المنطقة إلى زلزال".

وقال عيسى في تصريحات نشرتها قناة الأقصى التي تبث من غزة إن "إتاحة الفرص للمقاومة في الضفة الغربية لا يعني تركها، ولا يعني بقاء غزة صامتة"، مضيفا "سندافع عن شعبنا بكل قوة عندما يستوجب التدخل المباشر".

ويوم أمس أعلن نائب رئيس حماس صالح العاروري للمرة الأولى تبني الحركة ودعمها للخلايا الفلسطينية المسلحة في الضفة الغربية، وتحذيره إسرائيل من أن محاولة فرض سياستها في التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى "سيواجه بردة فعل شعبنا بكل تأكيد".