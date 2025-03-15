مرموش يسجل من جديد مع مانشستر سيتي بصاروخية أمام برايتون

سجل عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي رابع أهدافه في الموسم الحالي مع الفريق، بتصويبة صاروخية من خارج حدود منطقة الجزاء أمام برايتون.

وأضاف عمر مرموش الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 39 من مباراة الفريق أمام برايتون، مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان مرموش سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين، في فبراير الماضي بعد الانضمام لمانشستر سيتي في الانتقالات الشتوية منتصف الموسم الحالي.

وكان عمر مرموش واصل تألقه مع مانشستر سيتي، وحصل على ركلة جزاء، بعد مراوغة مميزة لمدافع برايتون داخل منطقة الجزاء وتعرض لعركلة حصل على إثرها على ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من انطلاقة المباراة، نفذها هالاند بنجاح في الدقيقة 11، ليتقدم مانشستر سيتي في المباراة الصعبة أمام برايتون.

ووصل هالاند للهدف رقم 21 في الموسم الحالي، بفارق 6 أهداف خلف محمد صلاح، نجم ليفربول، الذي يتصدر القائمة برصيد 27 هدفًا.

وتشير النتيجة إلى تقدم مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، بعد مرور 40 دقيقة من عمر المباراة، حيث سجل بيرفس إستوبينان هدف برايتون في الدقيقة 21 من ركلة حرة مباشرة.