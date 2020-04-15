نقابة المهن الموسيقية تشيد بدور رجال الشرطة في التصدي للإرهاب

تشيد نقابة المهن الموسيقية بدور رجال الشرطة ودرع أمنها الداخلي في مواجهة الصعاب والتحديات التي يمر بها الوطن من إرهاب أسود لا يراعي حرمة الأديان والمقدسات السماوية، بالإضافة إلى تغافله محنة الوباء التي تمر بها الوطن.

وتندد النقابة ما نفذه الإرهاب أمس الثلاثاء، بمنطقة الٱميرية بالقاهرة في محاولة يائسة وشيطانية للنيل من الأخوة الأقباط شركاء الوطن أثناء الاحتفالات بأعيادهم.

وتصدي لهم أبطال الشرطة، ونحتسب الرائد محمد فوزي الحوفي شهيدا عند الله، الذي استشهد أثناء اقتحام وكر الإرهاب وتصفية عناصره عن آخرهم.

ويشيد الفنان هاني شاكر بالدور الأمني لوزارة الداخلية التي تحرس أمن وسلامة الوطن رغم ماتبذله في هذا الوقت العصيب لما تمر به البلاد من وباء كورونا المستجد، وتحية لأبطال مصر على كل المستويات.