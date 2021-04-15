مستقبل وطن المنيا يفتتح معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بملوي

افتتح حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، معرضا لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة بمدينة ملوي ، والذي تنظمه أمانتي الحزب بالمركز والبندر ، وذلك بحضور وليد عبد القوي أمين مساعد تنظيم المحافظة ،ووائل إسماعيل، وأحمد محمد أحمد أمناء الحزب بمركز وبندر ملوي، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة وامانتى مركز وبندر ملوي.

واعلن الحزب، أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي ينظمها الحزب بكافة مراكز المحافظة خلال شهر رمضان الكريم للتخفيف على أهالينا، ويضم جميع السلع الغذائية الأساسية من منتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت وجميع أنواع المكسرات والعسل والعصائر وياميش رمضان والمنظفات، بالإضافة إلى جناح لعرض منتجات اللحوم ويتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين بنسب تتراوح بين ٢٠% إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات ألمجتمعية في مختلف ألمجالات لتلبية احتياجات ألمواطنين والتخفيف عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل والعمل على توفير المتطلبات الغذائية بأسعار أقل عن السوق المحلى في إطار مبادرة "حياة كريمة".