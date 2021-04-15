 شيرين تتصدر تريند «تويتر» بعد نجاح أغنية «عشرة ومشوار» - بوابة الشروق
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شيرين تتصدر تريند «تويتر» بعد نجاح أغنية «عشرة ومشوار»

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب
محمد عباس
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 5:43 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 5:43 ص

حضور قوي ونجاح كبير لشيرين عبد الوهاب مع بداية شهر رمضان، حيث شاركت شيرين في إعلان إحدى المنتجات بأغنية «عشرة ومشوار»، والتي حققت نجاحا كبيرا وردود فعل قوية كانت سببا في تصدرها ترند موقع «تويتر»، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع النابلسي.

كما غنت شيرين تتر مسلسل «لحم غزال» للفنانة غادة عبد الرازق، وقدمت أغنية «وشي الحقيقي» من كلمات بدوي جمعة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أمير سمير، وحققت الأغنية أيضا نجاحا كبيرا.

يذكر أن شيرين غابت لفترة طويلة عن السوشيال ميديا وقررت مقاطعتها ولكنها بعد طلب الجمهور قررت العودة مرة أخرى لتتواصل بنفسها مع جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا.

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