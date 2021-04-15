 تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في هجوم صاروخي شمالي العراق - بوابة الشروق
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تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في هجوم صاروخي شمالي العراق


نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 8:03 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 8:03 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الأربعاء، مقتل أحد الجنود في هجوم صاروخي استهدف معسكرًا تركيًا بمدينة بعشيقة التابعة للموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة، ونقلت عنه وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضح البيان أن هجومًا بثلاثة صواريخ استهدف أحدهم معسكر بعشيقة، مساء الأربعاء، بينما سقط الآخران على إحدى القرى بالمنطقة، مشيرًا لمقتل أحد الجنود، فضلًا عن إصابة طفل بالقرية.

وشددت الوزارة في بيانها على أن "الطائرات التركية المسيرة قامت على الفور عقب الهجوم باتخاذ التدابير اللازمة".

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