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ضرب محمد ثروت في الحلقة الثانية من مسلسل بين السما والأرض

سامي ميشيل
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 1:26 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 1:26 م

عُرضت أمس الحلقة الثانية من مسلسل "بين السما والأرض" بطولة الفنان هاني سلامة.

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المختلفة، حيث حكى المسلسل قصص العديد من الشخصيات قبل وقوع حادث المصعد بيوم واحد فقط.

وكشفت الحلقة العديد من التفاصيل عن شخصية الفنان أحمد بدير، وشخصية الفنانة سوسن بدر، وانتهت أحداث الحلقة بتعرض ركاب المصعد لخطر كبير بسبب فشل من حولهم في إنقاذهم، وضرب محمد ثروت لأنه اختلف مع الركاب.

مسلسل بين السما والأرض من معالجة درامية للسيناريست إسلام حافظ، والقصة مأخوذة من الأديب العالمي نجيب محفوظ، ومن إخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولة العمل هاني سلامة، ودرة، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ومجموعة من الفنانين.

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