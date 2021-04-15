 آيسلندا تبدأ تخفيف قيود مكافحة كورونا اليوم - بوابة الشروق
الخميس 15 أبريل 2021 12:53 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار تدريس اللغة الهيروغليفية بالمدارس؟
النتـائـج تصويت

آيسلندا تبدأ تخفيف قيود مكافحة كورونا اليوم

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 12:14 م | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 12:16 م

من المقرر أن تبدأ السلطات في آيسلندا، اعتبارا من اليوم الخميس، تخفيف اللوائح التي تفرضها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ويمكن للمواطنين بداية من اليوم، العودة إلى صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، ولكن يُسمح بدخول نصف العدد المعتاد فقط للزائرين، كما لا يجب أن يستمر عمل الصالات وحمامات السباحة لبعد الساعة العاشرة مساء.

كما ينطبق وقت الإغلاق نفسه حاليا على الحانات، التي سوف يُسمح لها باستقبال الزبائن من جديد اعتبارا من اليوم الخميس.

كما سوف يُسمح ببدء التدريب وتنظيم المنافسات الرياضية مرة أخرى للأطفال والكبار، ولكن بدون متفرجين. وقد تم رفع الحد الأقصى المفروض على عدد الأفراد في التجمعات العامة، من 10 إلى 20.

يشار إلى أن أيسلندا، التي يبلغ تعدادها السكاني 360 ألف نسمة فقط، تسجل منذ فترة طويلة أقل عدد من إصابات كورونا الجديدة من حيث نصيب الفرد من مجموع الإصابات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكملها. ومع ذلك، أدى تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة إلى اضطرار الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة في أواخر مارس الماضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك