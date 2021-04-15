آيسلندا تبدأ تخفيف قيود مكافحة كورونا اليوم

من المقرر أن تبدأ السلطات في آيسلندا، اعتبارا من اليوم الخميس، تخفيف اللوائح التي تفرضها لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

ويمكن للمواطنين بداية من اليوم، العودة إلى صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة، ولكن يُسمح بدخول نصف العدد المعتاد فقط للزائرين، كما لا يجب أن يستمر عمل الصالات وحمامات السباحة لبعد الساعة العاشرة مساء.

كما ينطبق وقت الإغلاق نفسه حاليا على الحانات، التي سوف يُسمح لها باستقبال الزبائن من جديد اعتبارا من اليوم الخميس.

كما سوف يُسمح ببدء التدريب وتنظيم المنافسات الرياضية مرة أخرى للأطفال والكبار، ولكن بدون متفرجين. وقد تم رفع الحد الأقصى المفروض على عدد الأفراد في التجمعات العامة، من 10 إلى 20.

يشار إلى أن أيسلندا، التي يبلغ تعدادها السكاني 360 ألف نسمة فقط، تسجل منذ فترة طويلة أقل عدد من إصابات كورونا الجديدة من حيث نصيب الفرد من مجموع الإصابات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بأكملها. ومع ذلك، أدى تسجيل سلسلة من الإصابات الجديدة إلى اضطرار الحكومة إلى فرض قيود أكثر صرامة في أواخر مارس الماضي.