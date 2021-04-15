إصابة 12 شخصا إثر إنقلاب ميكروباص في ترعة القطعان غربي الإسكندرية

أصيب 12 شخصا، بكسور، وجروح، وكدمات، وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، مساء الأربعاء، إثر انقلاب سيارة اجرة "ميكروباص"، في الترعة الواقعة على طريق "نجع القطعان - برج العرب الجديدة"، غربي الإسكندرية.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد انقلاب "ميكروباص"، وإصابة ركابه وجميعهم محال إقامتهم، محافظة البحيرة.

وبانتقال الكول الأمني، وشرطة المرور، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وفحصه، تبين من المعاينة الأولية أن المصابين هم: حمادة محمد حامد، 20 عاما، مصاب بجرح قطعي في الرأس وجرح متهتك في الأنف، وعبد العزيز سعد خليل، 24 عاما، بجرح قطعي في الرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، وسامي ممدوح السيد، 22 عاما، بكدمات متفرقة في الجسم وكدمه شديدة في الصدر.

بالإضافة إلى إصابة، ربيع صابر عبدالمولى، 25 عاما، بكدمة في الكتف الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، وأحمد يحيى زكريا، 27 عاما، بجرح تهتكي في الأذن اليسرى، ورقعة جلدية مفقودة من فروة الرأس، وأحمد حلمي حامد، 30 عاما، بكدمة في الظهر، وسحجات متفرقة في الجسم، ومجدي خالد محمد، 21 عاما، بجرح قطعي في الرأس، وإسماعيل محمد عبد المجيد، 29 عاما، بجرح قطعي في الوجه، وسحجات متفرقة في الجسم.

بجانب، إصابة، سامي عبدالعزيز ظريف، 38 عاما، بجرح قطعي في الرأس، ومحمد جابر عبدالوهاب، 22 عاما، بكدمة في الكتف الأيمن والجانب الأيمن من الصدر، ورأفت عبد السلام، 35 عاما، بكدمة في الساعد الأيسر والجانب الأيمن من البطن، ونادر أحمد إبراهيم، 35 عاما، بجرح وكدمة في الركبة اليمنى.

تم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة برج العرب الجديدة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.