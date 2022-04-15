 أمين مجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين - بوابة الشروق
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أمين مجلس التعاون الخليجي يدين بأشد العبارات اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 7:49 م | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 7:49 م

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بأشدّ العبارات اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فجر اليوم الجمعة، والذي أدى إلى إصابة حوالي 152 مصليا واعتقال المئات؛ الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا، ويعد تصرفا مرفوضا وتصعيدا خطيرا.

وشدّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة ومقدساتها ووقف كل الإجراءات غير الشرعية.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته للحفاظ على سلامة المسجد الأقصى والمصلين، وبضرورة تقيد إسرائيل بالتزاماتها كقوةٍ قائمةٍ بالاحتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

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