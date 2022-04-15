واصلت أسعار النفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، وذلك بعد الأنباء التي تفيد بأن الاتحاد الأوروبي قد يفرض حظرًا على واردات النفط الروسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.68%، لتبلغ عند التسوية 111.70 دولار للبرميل تسليم شهر يونيو، وأُغلقت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي على صعود 2.59%، لترتفع عند التسوية إلى 106.95 دولار للبرميل تسليم شهر مايو.

وسجل كلا العقدين أول مكسب أسبوعي لهما في أبريل .

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تبني حظر تدريجي للنفط الروسي، لإعطاء ألمانيا والدول الأخرى الوقت لترتيب موردين آخرين.

وبحسب محللين، من المقرر أن تخفض المصافي الصينية إنتاجية النفط الخام هذا الشهر بنحو 6%، وهو مقياس شوهد آخر مرة في الأيام الأولى لوباء كورونا قبل عامين، لتخفيف مخزونات الوقود خلال عمليات الإغلاق الأخيرة.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء من أنه قد يتم استبعاد نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من النفط الروسي اعتبارًا من مايو فصاعدًا بسبب العقوبات أو تجنب المشترين طواعية الشحنات الروسية.



