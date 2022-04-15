مصر للبترول ترفع أسعار الزيوت بنسبة 15%

رفعت شركة مصر للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أسعار الزيوت بنسبة تصل إلى 15%، وفقا لنشرة أسعار الشركة والتي ستبدء من صباح الجمعة.
وجاءت الاسعار كالتالي:
سعر phoentx 5W/40 SN بقيمة 143 للتر
* زيت مصر S1-SL بدرجاتهبقيمة 75 جنيه للتر و275 جنيه للجالون 4 لتر
-زيت مصر سوبر 10000(30ب/50) SJ/CF واحد لتر بقيمة 61 جنيه، و 220 جنيه للجالون4 لتر
-زيت مصر سوبر 7500(30ب/50) (SF/CD) بقيمة واحد لتر (51 جنيه) و4 لتر( 200 جنيه)
زيوت محركات الديزل:
زيت مصر الترا MX بدرجاته يشمل:
5 لتر بقيمة 246 جنيه
02 لتر بقيمة 941 جنيه
-زيت مصر اكسترا MX بدرجاته يشمل:
5 لتر بقيمة 240 جنيه
20 لتربقيمة 930 جنيه
3- زيت مصر لمحركات الديزل CF-4 بدرجاته :
20 لتر بقيمة 864 جنيه