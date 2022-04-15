 مصر للبترول ترفع أسعار الزيوت بنسبة 15% - بوابة الشروق
الجمعة 15 أبريل 2022 3:54 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

مصر للبترول ترفع أسعار الزيوت بنسبة 15%

أحمد إسماعيل
نشر في: الجمعة 15 أبريل 2022 - 2:39 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 أبريل 2022 - 2:40 ص

رفعت شركة مصر للبترول التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، أسعار الزيوت بنسبة تصل إلى 15%، وفقا لنشرة أسعار الشركة والتي ستبدء من صباح الجمعة.


وجاءت الاسعار كالتالي:
سعر phoentx 5W/40 SN بقيمة 143 للتر
* زيت مصر S1-SL بدرجاتهبقيمة 75 جنيه للتر و275 جنيه للجالون 4 لتر
-زيت مصر سوبر 10000(30ب/50) SJ/CF واحد لتر بقيمة 61 جنيه، و 220 جنيه للجالون4 لتر
-زيت مصر سوبر 7500(30ب/50) (SF/CD) بقيمة واحد لتر (51 جنيه) و4 لتر( 200 جنيه)


زيوت محركات الديزل:


زيت مصر الترا MX بدرجاته يشمل:
5 لتر بقيمة 246 جنيه
02 لتر بقيمة 941 جنيه


-زيت مصر اكسترا MX بدرجاته يشمل:
5 لتر بقيمة 240 جنيه
20 لتربقيمة 930 جنيه


3- زيت مصر لمحركات الديزل CF-4 بدرجاته :
20 لتر بقيمة 864 جنيه

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك