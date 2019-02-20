المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يستنكر اقتحام الأقصى: اعتداء يهدد بإشعال الموقف

استنكر الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اللواء بلال النتشة، إقدام الاحتلال على الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وتخريب محتويات المسجد القبلي، واعتقال العشرات من أبناء شعبنا.

وحمل النتشة في بيان صدر عنه، ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء اليوم الجمعة، المسؤولية الكاملة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس عدوانا خطيرا على الشعب الفلسطيني، ضد حقه بإقامة الشعائر داخل الأقصى في شهر رمضان الفضيل.

وأكد أن هذه الاعتداءات على المصلين منذ فجر اليوم تمثل استمرارا لمسلسل التجاوزات والاستفزازات الإسرائيلية بهدف تقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا، حيث يجري التسامح مع اقتحامات مستمرة لعصابات المستوطنين والمتطرفين، في الوقت الذي يمنع فيه الفلسطينيون من أداء الشعائر، بما يهدد بإشعال الموقف على نحو خطير.

ودعا الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الممارسات غير المسؤولة من قبل حكومة الاحتلال، مشددًا على أن حق العبادة كفله القانون الدولي، وأن الاعتداءات والاعتقالات الإسرائيلية لن تمنع أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسة حقهم، ولن تنزع عن الأقصى هويته العربية الإسلامية.