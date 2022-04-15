الإسكان: بدء إرسال ملفات حاجزي وحدات متوسطي الدخل لجهات التمويل

عبد الحميد: استكمال باقي مقدم الحجز بعد قبول الملف من جهات التمويل المختلفة

أعلن وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، بدء إرسال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ ملفات الحاجزين الذين قاموا بحجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن إعلان المواطنين متوسطي الدخل في مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة) إلى جهات التمويل المختلفة، وذلك تمهيدًا لبدء عملية الاستعلام عنهم.

وأضاف وزير الإسكان، في بيان أمس، أن هذه الخطوة تأتي عقب 10 أيام فقط من غلق باب الحجز للوحدات المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة)، كدليل على العمل الدءوب بالصندوق.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الجهات المختصة داخل الصندوق قامت بالعمل على تهيئة الملفات وتحضيرها خلال الأسبوع الماضي تمهيدًا لنقلها إلى البنوك المختلفة، للبدء في القيام بالاستعلام الائتماني I-Score والاستعلام الميداني على المواطنين المتقدمين لحجز الوحدات.

وأضافت أنه في حالة قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له على النظام الآلي للصندوق بنظام التمويل العقاري، يتم استكمال باقي مقدم الحجز كنسبة من ثمن بيع الوحدة السكنية، بالإضافة إلى سداد (1% من ثمن الوحدة، مصاريف إدارية + 0.5% من ثمن الوحدة السكنية لحساب مجلس الأمناء)، على أن يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة السكنية على أقساط شهرية (تحدد طبقًا للدخل والسن وثمن الوحدة السكنية) بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة سواء كانت 3% أو 8% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

وأشارت إلى أن المواطن سوف يستكمل باقي الإجراءات ودفع باقي المبالغ المقررة تمهيدًا للتعاقد على الوحدة واستلامها، والبدء في دفع الأقساط المقررة وفقًا للمتفق عليه مع جهة التمويل الخاصة بالعميل، مضيفة أنه يمكن التواصل مع الصندوق مباشرة من خلال القنوات الاتصالية التابعة له، وذلك من خلال الصفحات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.