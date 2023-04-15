الكنائس الفلسطينية تحتفل بـ سبت النور رغم قيود الاحتلال

احتفلت الكنائس المسيحية الفلسطينية التي تسير حسب التقويم الشرقي، اليوم السبت، بـ"سبت النور" في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة، رغم إجراءات سلطات الاحتلال المشددة.



كانت قوات الاحتلال قد استبقت الاحتفالات، بإجراءات مشددة على أبواب البلدة القديمة، حيث منعت المسيحيين من الدخول إلا بأعداد قليلة، ومن معهم تصاريح دخول للبلدة القديمة، كما عرقلت المرور في سوق خان الزيت، واعتدت على العشرات، لمنعهم من عبور الحواجز، والدخول إلى كنيسة القيامة.



و"سبت النور" أو السبت المقدس، هو اليوم الذي يأتي بعد الجمعة العظيمة، ويسبق أحد القيامة أو عيد الفصح.