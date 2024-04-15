ضبط المتهم بقتل شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل شخص وإصابة شقيقه خلال مشاجرة لخلافات بينهم في القليوبية.

تلقى مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك محل تغيير زيوت "توفي إثر إصابته" بجروح متفرقة - شقيقه سائق "مُصاب بجروح متفرقة" وبسؤال المُصاب قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما و(سائق مقيم ذات العنوان) لخلافات بينهم تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليه وشقيقه بـ(عصا خشبية تخلص منها) مما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة شقيقه.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.