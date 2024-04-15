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نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن السويس في كشف غموض مقتل ربة منزل داخل مسكنها بالسويس. وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، بلاغا بوفاة ربة منزل لها معلومات جنائية، داخل مسكنها بدائرة القسم.

بالفحص بإشراف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، بالاشتراك مع أمن السويس، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو عاطل مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالتوجه للمجنى عليها لطلب مبلغ مالى منها لمروره بضائقة مالية فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليها مما أدى لوفاتها، وسرقة مشغولاتها الذهبية ولاذ بالهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.