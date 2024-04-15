 محاولة سرقة تطورت لمشاجرة.. كشف غموض مقتل سيدة داخل مسكنها بالسويس - بوابة الشروق
الإثنين 15 أبريل 2024 1:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

محاولة سرقة تطورت لمشاجرة.. كشف غموض مقتل سيدة داخل مسكنها بالسويس

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 1:34 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 1:34 م

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن السويس في كشف غموض مقتل ربة منزل داخل مسكنها بالسويس. وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، بلاغا بوفاة ربة منزل لها معلومات جنائية، داخل مسكنها بدائرة القسم.

بالفحص بإشراف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، بالاشتراك مع أمن السويس، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وهو عاطل مقيم بدائرة القسم.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بالتوجه للمجنى عليها لطلب مبلغ مالى منها لمروره بضائقة مالية فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليها مما أدى لوفاتها، وسرقة مشغولاتها الذهبية ولاذ بالهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك