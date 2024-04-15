بروتوكول تعاون بين الجامعة العربية واتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي

يوقع الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، بروتوكولا للتعاون مع السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال، في لقاء يعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة، بعد غد الأربعاء 17 إبرايل 2024، بحضور قيادات الجامعة العربية والوفد الرسمي المرافق لرئيس الاتحاد.

ويتضمن البروتوكول، دعم التعاون البناء والمثمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الاتحاد والجامعة العربية، بشكل يرسخ دعم العلاقات بين الجانبين، ويضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء، في شتى النواحي والمجالات المختلفة والتدريب، وتدريب العاملين في المجالات الإدارية والإعلامية، وإعطاء الفرص للمواهب الشابة والطاقات الإبداعية الإعلامية والصحافية للشباب العرب والمسلمين من الدول التابعة للاتحاد.