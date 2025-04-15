قال مسؤول جزائري، اليوم الثلاثاء، إن الاستثمارات الصينية في بلاده تصل إلى 5ر4 مليارات دولار، أغلبها في المجال الصناعي.

وقال عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، خلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الصيني، إن الوكالة سجلت 42 مشروعا استثماريا صينيا على مستوى الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، منذ إنشاء الوكالة في نوفمبر 2022 وإلى غاية مارس الماضي، بمبلغ إجمالي يعادل 5ر4 مليارات دولار.

وأوضح أن هذه المشاريع تتوزع بين استثمارات مباشرة (22 مشروعا) ومشاريع بالشراكة بين مؤسسات صينية ومتعاملين وطنيين (20 مشروعا)، يتركز معظمها في القطاع الصناعي.

وأبرز ركاش الاهتمام المتزايد للمتعاملين الصينيين بالاستثمار المباشر في الجزائر في مجالات متنوعة، تعمل الوكالة على دراستها بالتنسيق مع القطاعات المعنية.

وأوضح أن هذا التوجه "يعكس رغبة حقيقية في توسيع الحضور الصيني في الجزائر والانتقال من المشاركة في العطاءات والطلبيات والخدمات إلى استغلال ما تقدمه البلاد من مزايا تنافسية من أجل تنفيذ استثمارات منتجة".