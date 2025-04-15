مصرع طفلين وإصابة 5 آخرين في حريق مصنع مراتب بالمحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، مساء اليوم، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل مصنع مراتب بمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، نتيجة ماس كهربائي مفاجئ، ما أسفر عن مصرع طفلين، وإصابة خمسة آخرين بحالات اختناق وإصابات متفرقة.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثالث المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق في مصنع مراتب بنطاق دائرة القسم.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة النظامية والسرية إلى موقع الحادث، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بخمس سيارات إطفاء مدعومة بكامل التجهيزات، لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

وأفاد شهود عيان أن الحريق نشب بشكل مفاجئ داخل المصنع نتيجة ماس كهربائي، مما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان تسبب في حالات اختناق، وأسفر عن وفاة طفلين في موقع الحادث، إضافة إلى إصابة خمسة آخرين.

وقد كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.