رد محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على الجدل المثار حول إمكانية إلغاء العمل بشهادات الادخار مرتفعة العائد 27% سنويا و 23.5% شهريا، بالتزامن مع انخفاض معدلات التضخم.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»إن البنك الأهلي لا يزال يرصد السوق، مؤكدا أن الحديث عن إلغاء هذه الشهادات «سابق لأوانه».

وأوضح أن القرار النهائي يرتبط بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، بشأن أسعار الفائدة، والمقرر صدوره يوم الخميس المقبل.

ولفت إلى استمرار البنك الأهلي في إتاحة شهادات الادخار، رغم توجه بعض البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على شهاداتها خلال الفترة الماضية، عقب تراجع مستويات التضخم، مؤكدا أن «لا تزال حتى اللحظة الشهادة السنوية بعائد 27% مستمرة، وأيضا شهادة ذات العائد الشهري الـ 23.5%».

كما أكد استمرار طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد المتناقص لمدة 3 سنوات، والتي تقدم فائدة 30% للسنة الأولى، و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، بمتوسط فائدة 25% على مدار المدة، واصفا أسعار جميع الشهادات بأنها «مميزة للغاية.. ولن تتكرر مرة أخرى».

ونوه إلى ارتفاع حصيلة شهادات الـ 27% والشهادات الأخرى مرتفعة العائد، مرجعا ذلك إلى «قلق الكثير من العملاء من انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى انتظار البنك الأهلي لقرار البنك المركزي الخميس 17 أبريل لاتخاذ القرار.

وكان قد أظهر استطلاع لوكالة رويترز، أنه من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس الخميس المقبل.