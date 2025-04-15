جوميز: أتمنى إسقاط ثلاثي المقدمة في الدوري السعودي

اعترف البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفتح، أن مواجهة الاتحاد، الخميس، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، لن تكون سهلةً، مشيرًا إلى القدرات الهجومية العالية التي يتمتع بها المنافس.

قال جوميز في تصريحات نقلتها صحيفة «الرياضية»:" الاتحاد فريق صعب، ويمتلك إمكانات هجوميةً كبيرةً، وهم الأفضل في التسجيل، لذا نحن في حاجة إلى تركيز كبير طوال دقائق المباراة».

وأضاف: «هذا لا يعني أبدًا أننا سندخل اللقاء بعقلية انهزامية، بل على العكس تمامًا، نحن نملك طموحا عاليا، وسنخوض المباراة بروح تنافسية كبيرةٍ».

أكد جوميز:" أتمنى أن أكون سببًا في تعطيل أحد هذه الفرق «الاتحاد، النصر والهلال» من أجل تحسين وضعنا في جدول الترتيب».

أتم جوميز:" لدينا أسلحتنا وجاهزيتنا، ونحن نؤمن بضرورة الحد من استحواذ الاتحاد، ومنعه من فرض سيطرته الميدانية، وهذا ما سنسعى إلى تطبيقه داخل الملعب".