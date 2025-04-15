جنايات دمنهور: تأجيل محاكمة 9 أشخاص قتلوا شابا أخذا بالثأر للنظر في طلب رد المحكمة

قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة العاشرة" برئاسة المستشار خالد محمد بركات، وعضوية المستشارين نبيل سعد وأحمد حسن حمودة وطاهر الخراش، وبحضور ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم مبارك، مدير نيابة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وبسكرتارية رمضان مصطفى أحمد، تأجيل نظر محاكمة 8 أشخاص قاموا بقتل شاب عن طريق توجيه 24 طعنة له حتى تأكدوا من وفاته، وذلك أخذًا بالثأر لقتل شقيق أحد المتهمين، للنظر في طلب دفاع المتهمين وهم: "عيد ع. م. ش، نبيل عبد ال. ش، محمد أ. ذ، عبد الحميد م. ش، عبدالرحمن هـ. ش، رمضان ر. م، عوض ع. ش، أحمد س. م. خ، رجب م. ش"، في رد المحكمة لجلسة الدور القادم بشهر مايو 2025.

واستمعت محكمة جنايات دمنهور خلال جلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم مبارك، ممثل النيابة العامة، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ألا وهي الإعدام شنقًا لجميع المتهمين، لما ارتكبوه من واقعة قتل مع سبق الإصرار والترصد.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة شهود الواقعة، وكذلك شهادة المقدم عمر أبو يونس، رئيس مباحث مركز شرطة حوش عيسى، الذي أكد أن تحرياته توصلت إلى أن منفذ الجريمة هو المتهم الثاني "نبيل ع. ذك. ش"، بمساعدة اثنين من المتهمين كانوا يستقلون دراجة نارية، قيادة المتهم "عوض ع. ع"، مشيرًا إلى أن باقي المتهمين كانوا على مسرح الجريمة، مؤكدًا أن تحرياته توصلت أيضًا إلى أن المتهمين اجتمعوا في منزل أحد المتهمين، وهو "عيد عمر شحاتة"، وقاموا بالاتفاق على قتل المجني عليه.

وكانت نيابة وسط دمنهور برئاسة المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور، قد أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات دمنهور بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت مدينة حوش عيسى في محافظة البحيرة، شهدت واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب أخذًا بالثأر، نظرًا لقتل شقيق المجني عليه شقيق المتهم في شهر يونيو الماضي، على خلفية وقوع مشاجرة بسبب أولوية الري، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بالعثور على جثة تامر. م. أ، بها طعنات نافذة بجميع أنحاء الجسم، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق في مستشفى حوش عيسى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق بمركز حوش عيسى التحقيقات في الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عيد ع. م. ش، نبيل عبد ال. ش، محمد أ. ذ، عبد الحميد م. ش، عبدالرحمن هـ. ش، رمضان ر. م، عوض ع. ش، أحمد س. م. خ، رجب م. ش"، وذلك انتقامًا من شقيق المجني عليه الذي قتل شقيقهم في شهر يونيو الماضي بسبب الخلاف على غرفة صرف زراعي وأسبقية ري الأرض، مما أدى إلى مقتل "هاني ص. ش"، مزارع، مقيم بذات القرية، إثر التعدي عليه من قبل عائلة "مبروك" بآلة حادة، وعلى إثر ذلك ترصد المتهمون للمجني عليه خلف محكمة حوش عيسى وطعنوه عدة طعنات نافذة حتى تأكدوا من وفاته، ثم قام المتهم الثاني بتسليم نفسه إلى ضباط مباحث مركز شرطة حوش عيسى.