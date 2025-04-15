رئيس أوكرانيا يعتزم إقالة حاكم منطقة سومي على خلفية الهجوم الروسي

بدأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراءات لإقالة فولوديمير أرتيوخ الحاكم العسكري لمنطقة سومي بشمال شرق البلاد، في أعقاب الهجوم الصاروخي الروسي المدمر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا.

وأعلن ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان، تاراس ميلينشوك، عبر تطبيق تليجرام، أن الحكومة تدعم الجهود الرامية إلى إقالة أرتيوخ.

ويأتي ذلك بعدما أكد أرتيوخ، أمس الاثنين، وجود تجمع لأفراد عسكريين لحضور حفل توزيع جوائز في مدينة سومي وقت وقوع الهجوم الصاروخي الروسي العنيف، لكنه أكد أنه لم يكن هو من بادر بتنظيم هذا الحدث.

ويشغل أرتيوخ منصب الحاكم العسكري لمنطقة سومي منذ نحو عامين.

وأسفر الهجوم الروسي على سومي، أمس الأول الأحد، عن مقتل ما لا يقل عن 35 شخصا، رغم أن التقارير تشير إلى أن اثنين فقط منهم كانوا جنودا.