سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 7.952 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.

وأضاف البنك المركزي، أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 2.344 مليار دولار فوائد مدفوعة، و5.608 مليار دولار أقساط مسددة.

وسجل الدين الخارجي لمصر 155.204 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 152.88 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 ونحو 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024.

وسجلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 40.8% بنهاية الربع الأول من 2024/2025 ونحو 38.8% بنهاية يونيو 2024، ومقابل 40.7% بنهاية مارس 2024.

ويقدر الدين الخارجي طويل الأجل بنحو 127.572 مليار دولار، والديون قصيرة الأجل 27.408 مليار دولار.

وسجل الدين الخارجي على الحكومة، 80.340 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 82.275 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

وتوزعت الديون الخارجية الحكومية، نهاية سبتمبر الماضي، بواقع 80.340 مليار دولار ضمن فئة الديون طويلة الأجل، بينما لم تظهر ديون مستحقة على الحكومة في الأجل القصير.

وفيما يتعلق بأرصدة المديونية على البنك المركزي، فقد سجلت 41.145 مليار دولار مقابل 40.881 مليار دولار بنهاية يونيو 2022.

وسجلت أرصدة المديونية على البنوك 18.297 مليار دولار مقابل 17.714 مليار دولار بنهاية يونيو.