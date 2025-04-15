لبنان يعلن تضامنه مع الأردن بمواجهة مخططات للنيل من أمنه

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، الثلاثاء، تضامن بلاده الكامل مع الأردن في مواجهة "مخططات للنيل من أمنه واستقراره".

موقف سلام جاء في اتصال أجراه بنظيره الأردني جعفر حسان، بحسب بيان لرئاسة الحكومة اللبنانية وصل الأناضول نسخة منه.

وجاء في البيان أن "رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني جعفر حسان"، مؤكدا "تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها".

وأبدى سلام "كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات التي تحدثت عن تلقي بعض المتورطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان"، وفق البيان.

ولفت إلى أن "لبنان يرفض أن يكون مقرا أو منطلقا لأي عمل من شأنه تهديد أمن أي من الدول الشقيقة أو الصديقة".

والثلاثاء، أعلنت المخابرات الأردنية في بيان "إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني"، وإلقاء القبض على 16 شخصا ضالعين بها.

وقال البيان إن "المخططات شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج (لم يحدد الجهة) لغايات غير مشروعة".

وسبق أن أعلن الأردن مرارا إحباط ما قال إنها مخططات تنوي استهداف أمن المملكة، وقال منتصف مايو 2024 إنه أحبط تهريب أسلحة إلى خلية أرسلتها "مليشيات مدعومة من إحدى الدول"، دون أن يحددها.