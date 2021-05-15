نتنياهو يشكر بايدن على الدعم الأمريكي لحق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها

واشنطن - د ب أ

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي جو بايدن ليطلعه على آخر التطورات والعمليات التي نفذتها إسرائيل والعمليات التي ستنفذها في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بموقعها الإلكترونى عن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي القول إن نتنياهو شكر بايدن على الدعم الأمريكي الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وذكرت واشنطن بوست أن الاتصال الهاتفي بين بايدن ونتنياهو يأتي بعد ساعات فقط من غارة جوية إسرائيلية استهدفت ودمرت برج الجلاء في مدينة غزة، والذي كان يضم مكاتب وسائل إعلام دولية ومحلية، بما في ذلك مكتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.