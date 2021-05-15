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دعا العلامة الموريتاني البارز الشيخ محمد الحسن ولد الددو رئيس مركز تكوين العلماء إلى "تشكيل جيش للقتال من أجل تحرير بيت المقدس ونصرة أهلنا في فلسطين ".

وقال الددو المحسوب على التيار الاسلامي بموريتانيا والموصوف بــ " زعيمه الروحي" في مهرجان جماهيري نظم مساء اليوم الجمعة بالعاصمة الموريتانية إلى "إرسال جيش مكون من جميع الدول الاسلامية لإنصاف ونصرة الفلسطينيين يكون هدفه المشاركة في القتال من أجل تحرير بيت المقدس من الصهاينة ووضع حد لاغتصاب مقدسات المسلمين".

وشارك في المهرجان المنظم بدعوة من "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" والذي حضره مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) العديد من قادة الاحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية ومنظمات حقوق الانسان وهيئة المحامين الموريتانيين .

وقال القيادي الاسلامي محفوظ ولد ابراهيم إن "القومة ( الهبة) الحالية أنهت صفقة القرن الخبيثة" و "دعاوى التقارب مع الكيان المسخ" و"أحييت الجهاد في نفوس الأمة الإسلامية ورفعت من قيمة المقاومة الفلسطينية بكل تشكيلاتها، وأكدت أن المستقبل سيحمل لنا تحرير فلسطين بالكامل".

ودعا المشاركون في المهرجان الجماهيري إلى "تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني وفتح الحدود أمام المتطوعين لنصرة الفلسطينيين".

وفي وقت سابق اليوم نظمت مسيرة لنصرة الشعب الفلسطيني منعتها قوات مكافحة الشغب من التوجه إلى مكاتب الأمم المتحدة نواكشوط وفرقتها بالقوة، دون وقوع اعتقالات في صفوف المشاركين.