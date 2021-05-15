بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة أنيمبا بالكونفدرالية

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمته التي تدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة أنيمبا في كأس الكونفدرالية.

ويحل أنيمبا النيجيري ضيفا على بيراميدز في السادسة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية، على أن تقام مواجهة الإياب يوم ٢٣ مايو الجاري بمدينة أبا في نيجيريا.

وضمت القائمة المختارة 20 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي.

خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - محمد فاروق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس - دييجو رولان.