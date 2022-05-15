توريد أكثر من 49 ألف طن من الأقماح المحلية لمواقع التخزين ببني سويف

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بأنه تم استلام 15 طنًا من القمح بصوامع وشون المحافظة؛ ليصل إجمالي ما تم توريده" منذ بداية أعمال التوريد وحتى صباح اليوم " إلى 49 ألفًا و663 طن قمح.

وأشار إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، مؤكدًا انتظام سير أعمال التوريد بكل مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي تعده مديرية التموين بالمحافظة ، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

و شدد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الاستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.

ونوه عن توجيهاته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين ، والتيسير على المزراعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كل أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك"، وذلك بكافة الشون والصوامع.