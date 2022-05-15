 دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف خطط بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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دول أوروبية تطالب إسرائيل بوقف خطط بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالضفة الغربية

المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنات الإسرائيلية
أ ش أ
نشر في: الأحد 15 مايو 2022 - 11:08 م | آخر تحديث: الأحد 15 مايو 2022 - 11:08 م

أعربت كل من بلجيكا والدنمارك وألمانيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والسويد وإسباني، عن القلق البالغ بشأن قرار السلطة العليا للتخطيط الإسرائيلية بالمضي قدما في خطط لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان للمتحدثين باسم وزارات الخارجية تلك الدول نشرته سفارة ألمانيا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم.

وحث البيان المشترك السلطات الإسرائيلية على التراجع عن هذا القرار، مؤكدا أن الوحدات السكنية الجديدة ستشكل عقبة أخرى أمام حل الدولتين وأنه من الواضح أن المستوطنات الإسرائيلية تعد انتهاكا للقانون الدولي، وتعوق إحلال سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أن القرار الخاص بهدم المنازل وعمليات الإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية والمنطقة (ج)، يهدد بشكل مباشر إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل ولهذا نطالب السلطات الإسرائيلية بالامتناع عن تنفيذ عمليات الهدم أو الإخلاء المخطط لها.

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