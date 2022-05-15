علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على إعلان الوزارة نجاح طلاب الصف الثاني الثانوي الذين واجهوا مشكلة في السيستم، يوم الخميس الماضي، قائلًا إنها امتحانات نقل تجرى على مستوى المدارس، ولا تشهد استخدامًا لكلمة تكافؤ الفرص.

وتساءل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، عن طريقة نجاح الطلاب بتلك الامتحانات على مدار السنوات الماضية، معقبًا: «منجيش نتكلم ونزايد بألفاظ لا موقع لها من الإعراب، هذه ليست سنة تنافسية، من يغش يؤذي نفسه ومن يجتهد يخدم نفسه».

وأكد أن الحديث عن تكافؤ الفرص والعدالة مرتبط وجود تنافسية، لكنه نوه إلى أن حديثه ليس تبريرًا لشيء، متابعًا: «تلك الحالة لا موقع لها من الإعراب، أولى وثانية ثانوي تشهد تطويرًا جديدًا في نوع الأسئلة لمدة 4 سنوات، ونجري الامتحان إلكتروني بجهد خارق للعادة».

وذكر وزير التعليم أن عدد طلاب أولي وثانية ثانوي 25 مليون طالب، أي ضعف تعداد سكان تونس، موضحًا أن عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي 2.5 مليون، وانتهت امتحاناتهم دون أن يذكر الإعلام عنها شيئًا.

وأشار إلى أن «طلاب الصف الرابع الابتدائي سيكونون جيلًا يفخر به الجميع»، معربًا عن أمنياته: «يا ريت أهلهم يؤمنوا بوجود تطور في الأولاد، ولو القلق أقل وتركوا لنا تخاذ القرار ووثقوا بنا، سيكون الطلاب أفضل من هذا».

ولفت إلى أن المنظومة المستخدمة في الامتحانات الإلكترونية لطلاب أولى وثانية ثانوي، تتعامل مع 700 ألف طالب يوميًا، دون استخدام لشبكة الإنترنت أو شريحة، مؤكدًا أنه فخور بالخبرات المتكونة على مدار 3 سنوات، تعاملًا مع المنظومة الجديدة.

وأوضح أن «نسبة نجاح الدخول على المنصة يوم الأربعاء الماضي، بلغت 99.6% وهو رقم مذهل لأي عامل في مجال تكنولوجيا المعلومات»، مستطردًا أنها بلغت 99.7% خلال امتحان الكيمياء والجغرافيا، اليوم السبت.

وعن المشكلة التي واجهت الطلاب يوم الخميس، تابع: «النظام يرسل أسئلة ويستقبل إجابات الطلاب، والمعلومات تتحرك على شبكة داخلية خاصة بنا، التفاصيل الخاصة بسعة باب المعلومات شهدت خطأ ارتكبه أحد الإداريين، جعل الأسئلة لا تذهب في موعد الامتحان وإنما بعدها بـ16 دقيقة».

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد المتقدمين لامتحان اللغة العربية الفترة الصباحية، 582 ألف و852 طالب/طالبة من طلاب الصف الثاني الثانوي، وقد أدى الامتحان الإلكتروني 490 ألف و134 طالب/طالبة بنسبة 84%، بينما لم يتمكن من أداء الامتحان عدد 92 ألف و718 طالب/طالبة.

وأكدت الوزارة أنه لما كان هذا الخطأ ليس من مسؤولية الطلاب، فقد قررت أن تحتسب لهؤلاء الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة لمادة اللغة العربية، وقد تم وضع كل الضوابط لمنع تكرار هذا الخطأ الفني في الامتحانات المقبلة.