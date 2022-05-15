وفد أمريكي برئاسة كمالا هاريس يزور الإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة

تتوجه نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إلى الإمارات العربية المتحدة يوم غد الاثنين للتعزية في وفاة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كيرستن آلن - تلقته وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)- "تتوجه نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة يوم 16 مايو الجاري على رأس وفد رئاسي لتقديم التعازي في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالنيابة عن إدارة بايدن-هاريس والشعب الأمريكي".

وأضاف البيان"ستلتقي هاريس برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وستقوم بالتأكيد على قوة الشراكة بين بلدينا ورغبتنا في تعميق علاقاتنا في الأشهر والسنوات المقبلة بالإضافة إلى تكريم ذكرى الشيخ خليفة وإرثه".