نتنياهو: عملية إسرائيل في غزة استهدفت تعزيز الردع ومسيرة الإعلام ستمضي كما هو مخطط لها

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أن هدفه في عملية الدرع والسهم الأخيرة في غزة كان تغيير موقف إسرائيل الاستراتيجي في مواجهة حركة الجهاد الإسلامي وتعزيز الردع.

وقال نتنياهو "إن شيئا قد تغير"، مشيرا إلى الاغتيالات المستهدفة التي نفذتها إسرائيل ضد زعماء حركة الجهاد للقضاء على قيادتها خلال العملية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل " في موقعها الإلكتروني.

وقال في مستهل اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست (البرلمان ) "أي شخص يأتي للإضرار بنا ، سوف يكون من الأفضل أن يفهم أنه سوف ينال جزاءه".

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس الأحد، عن استشهاد 11 من قادتها وعناصرها في جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل في قطاع غزة التي استمرت خمسة أيام من التاسع وحتى الـ13 من الشهر الجاري.

وأشار نتنياهو إلى عملية "حارس الجدار" في عام 2021 بوصفها حلقة أخرى في سلسلة الردع ضد حركة حماس، وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حماس لم تطلق صاروخا واحدا على بلاده منذ ذلك الوقت.

وأضاف نتنياهو أن مسيرة الأعلام سوف تستمر كما هو مخطط وفي مسارها.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية بالمثل الموافقة على المسار المثير للنزاع في وقت سابق الأسبوع الجاري.

ويتم تنظيم مسيرة الأعلام في التاسع والعشرين من شهر مايو من كل عام في ذكرى ما تعتبره إسرائيل "توحيد القدس" بعد استكمال سيطرتها على المدينة بعد احتلال الجزء الشرقي منها خلال حرب يونيو عام 1967.وتنطلق المسيرةً من باب العمود وصولا إلى حائط المبكى/حائط البراق.

وفي عام 2021، أطلقت فصائل فلسطينية في غزة في إطار عملية "سيف القدس" قذائف صاروخية باتجاه مدينة القدس بالتزامن مع تنظيم مسيرة الأعلام؛ ما أدى إلى شن إسرائيل هجوم عسكري واسع النطاق ضد القطاع في عملية "حارس الأسوار" التي استمرت 11 يوما وخلفت استشهاد أكثر من 255 فلسطينيا مقابل مقتل 13 شخصا في إسرائيل.