 حادثة تتكرر كثيرا دون إعلان أسباب.. سقوط مسيرة إسرائيلية بالضفة الغربية - بوابة الشروق
الإثنين 15 مايو 2023 2:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الزمالك بالانسحاب من كأس السوبر المصري أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

حادثة تتكرر كثيرا دون إعلان أسباب.. سقوط مسيرة إسرائيلية بالضفة الغربية

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 1:02 م | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 1:02 م

 

أعلن جيش الاحتلال، سقوط طائرة مسيرة تابعة له، فجر الإثنين، في مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على تويتر: "سقطت طائرة مسيرة من طراز سكاي رايدر في مخيم طولكرم للاجئين".

وأضاف: "يتم جمع المسيرة ولا يوجد خوف من تسريب المعلومات، ويجري التحقيق في الحادث".

ولم يوضح جيش الاحتلال أسباب سقوط المسيرة التي عادة ما يستخدمها لجمع المعلومات ورصد التحركات الميدانية.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن في الأشهر الماضية عن سقوط العديد من المسيرات المشابهة في الضفة الغربية وحدود قطاع غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك