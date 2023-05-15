سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال، سقوط طائرة مسيرة تابعة له، فجر الإثنين، في مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في تغريدة على تويتر: "سقطت طائرة مسيرة من طراز سكاي رايدر في مخيم طولكرم للاجئين".

وأضاف: "يتم جمع المسيرة ولا يوجد خوف من تسريب المعلومات، ويجري التحقيق في الحادث".

ولم يوضح جيش الاحتلال أسباب سقوط المسيرة التي عادة ما يستخدمها لجمع المعلومات ورصد التحركات الميدانية.

وكان جيش الاحتلال، قد أعلن في الأشهر الماضية عن سقوط العديد من المسيرات المشابهة في الضفة الغربية وحدود قطاع غزة.