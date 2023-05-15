بثت وسائل إعلام فلسطينية، لقطات مصورة توثّق تشييع جثمان الشاب صالح صبرة الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس.

وأظهرت اللقطات حشودا جماهيرية غفيرة، تشارك في تشييع جثمان الشهيد رقم 152 منذ بداية العام في فلسطين جراء اعتداءات قوات الاحتلال.

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عسكر، شرقي نابلس.

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب صالح محمد صالح صبرة (22 عاما) بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر، وإصابة آخر بالرصاص الحي في الأطراف العلوية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت مدنية نابلس من عدة محاور، واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

وصرح مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، بأن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم، وأن أحدهما استشهد في وقت لاحق متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر، فيما أصيبت امرأة بشظايا زجاج داخل منزلها.

وبارتقاء الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيداً، بينهم 33 شهيدا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

بدء تشييع جثمان الشاب صالح صبرة في #نابلس الذي ارتقى برصاص الاحتلال pic.twitter.com/Zi7rYUIu2Q — الساهرة (@alsahera_ar) May 15, 2023