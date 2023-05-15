 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 مايو 2023 - 10:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 مايو 2023 - 10:36 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أربعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة "السيلة الحارثية" في محافظة "جنين" شمال الضفة الغربية، فيما اقتحمت قوة خاصة "كوماندوز" مخيم "طولكرم" بشمال غرب الضفة واعتقلت أسيرا محررا (47 عاما).

وقال شهود عيان من المخيم "إن الاحتلال نشر القناصة فوق سطح المخيم قبل اعتقال الأسير الذي سبق أن أمضى 15 عاما في سجون الاحتلال".

واعتقلت قوات الاحتلال شابا ثالثا من قرية "عارورة" في شمال غرب رام الله بعد تفتيش منزله واندلاع مواجهات مع سكان القرية.

وفي الخليل جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال شابا عمره 18 عاما من بلدة "سعير"، بعد تفتيش منزل ذويه.

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