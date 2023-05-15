وزير الاقتصاد الفلسطيني يدعو لتفعيل شبكة الأمان وترجمة قرارات القمم العربية السابقة

دعا وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي الدول العربية لتفعيل شبكة الأمان وترجمة قرارات القمم العربية السابقة.



جلاء خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية 32 المنعقدة بمدينة جدة.



كما طالب العسيلي بالإسراع في تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في القمم العربية السابقة خاصة التي أكدت على دعم مدينة القدس وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع بإضافة أصغر عملة وطنية على فاتورة الاتصالات لمشتركي الخدمات وتفويض البنك الإسلامي للتنمية لإدارة هذه الأموال بنفس آلية عمل صندوقي الأقصى والقدس.



و في السياق ذاته، دعا وزير الاقتصاد الفلسطيني إلى توجيه القطاع الخاص العربي إلى الاستثمار في المدينة المقدسة وتبني مشاريع دعم الأسواق أو المحال المغلقة نتيجة إجراءات قانونية عنصرية، من خلال وضع آليات لتنفيذ ذلك.