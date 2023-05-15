مُستوطنون إسرائيليون يُحطمون نصبًا لشهيد في رام الله والاحتلال يغلق قرية أخرى

حطم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، نصب الشهيد زياد أبو عين، في قرية "ترمسعيا" شمال رام الله، وذلك للمرة الثانية، وعددًا من أشجار الزيتون.

وقال رئيس بلدية ترمسعيا لافي أديب، بأن عددا من المستوطنين تسللوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم من مستوطنة "شيلو" باتجاه النصب التذكاري، وقاموا بتحطيمه، والفرار من المكان، موضحا أن هؤلاء المستوطنين حطموا 8 أشجار زيتون معمرة من أراضي ترمسعيا.

يذكر أن المستوطنين حطموا النصب التذكاري للشهيد أبو عين بتاريخ قبل نحو ثلاثة أعوام.

والشهيد أبو عين ارتقى أثناء مواجهات اندلعت في ترمسعيا في العاشر من ديسمبر عام 2014.

وعلى صعيد متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدخلي قرية "المغير" شرق رام الله. وقال نائب رئيس مجلس القرية إن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الرئيسين للقرية ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما أجبرهم على سلوك طرق طويلة.

وأصيب أمس طفل برصاصة مطاطية، وخمسة طلبة بحالات اختناق خلال المواجهات التي اندلعت عند مدخل المغير.