الأوبرا تحتفى باليوم العالمى للمتاحف

تشارك دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في احتفال وزارة الثقافة باليوم العالمي للمتاحف، من خلال تنظيم ندوة بعنوان "المتاحف .. وإدارة الفن.. تاريخ وإبداع وحياة" في السابعة مساء السبت المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية بشارع رمسيس.

الندوة التي تقام بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش؛ تأتي ضمن نشاطها الثقافى والفكرى لدار الأوبرا؛ إيمانا بأهمية دور المتاحف فى نشر الوعى المجتمعى.

تستضيف الندوة الكاتب والناقد الدكتور محمد بغدادى، والفنانة التشكيلية الدكتورة سلوى حمدى، رئيس الإدارة المركزية للمتاحف والمعارض بقطاع الفنون التشكيلية، والناقد والفنان التشكيلى محمد كمال المشرف على مشروع "بستان الإبداع".

يمثل اليوم العالمى للمتاحف حدثاً عالمياً يقام يوم 18 من مايو كل عام وفق ما أقره المجلس الدولى للمتاحف (ICOM) في اجتماعه بالعاصمة الروسية موسكو عام 1977، وجاء ذلك بهدف العمل على زيادة الوعى العام بدور المتاحف كمؤسسات رائد في تنمية المجتمع.