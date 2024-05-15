 محافظ مطروح يناقش جهود تنمية الثروة الحيوانية والزراعية بقرية جارة أم الصغير - بوابة الشروق
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محافظ مطروح يناقش جهود تنمية الثروة الحيوانية والزراعية بقرية جارة أم الصغير

أحمد سباق
نشر في: الأربعاء 15 مايو 2024 - 5:22 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 مايو 2024 - 5:22 م

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، المهندس محمد جمال غريب رئيس مجلس إدارة شركة مودرن فارمينج للاستثمار الزراعى، بحضور المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة ومحمد الحوفي مدير إدارة الأملاك ووكيل إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وخلال اللقاء، نوقش جهود تنمية واحة قرية جارة أم الصغير والمشروعات المستقبلية خاصة تنمية الثروة الزراعية والحيوانية والأسماك مع الحفاظ على الطابع البيئى.

وأكد محافظ مطروح تقديم كل الدعم للقافلة الطبية المقترح توجهها لقرية جارة ام الصغير يوم 26 مايو لتقديم مزيد من الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرية، والتنسيق مع مديرية الصحة ومدينة سيوة مع تذليل كل العقبات لتحقيق المستهدف من القافلة.


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