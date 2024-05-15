الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مدمرة أمريكية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية.

وقال العميد يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين، في بيان صحفي اليوم، إن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية استهدفت المدمرة الأمريكية "ميسون" في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة.

وأضاف: "كما نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية و سلاح الجو المسير عملية مشتركة استهدفت سفينة (Destiny) في البحر لأحمر وكانت الإصابة دقيقة".

وأشار إلى أن استهداف السفينة جاء بعد انتهاكها قرار حظر مرور السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بتوجهها إلى ميناء أم الرشراش في 20 أبريل الماضي بأسلوب الخداع والتمويه بادعاء توجهها إلى ميناء آخر".

وأوضح المتحدث، أن السفينة كانت تحت الرصد والمتابعة من القوات المسلحة وتم توجيه التحذيرات إليها بعدم دخول موانئ فلسطين المحتلة فأصرت على انتهاك قرار المنع فأصبحت في قائمة السفن المستهدفة والممنوعة من الإبحار في منطقة عمليات قواتهم.

وأكد أن قواتهم مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني ودفاعا عن اليمن، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويواصل الحوثيون، هجماتهم في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي ، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

غير أن الولايات المتحدة وبريطانيا أعلنتا أن هذه الهجمات تهدد البحر الأحمر بوصفه معبرا مهما للتجارة الدولية، وبدأتا هجمات على مواقع للحوثيين، الذين ردوا باستهداف سفن أمريكية وبريطانية.