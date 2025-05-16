حماس تدعو لغضب شعبي عالمي رفضا لإبادة وتجويع غزة

أيام الجمعة والسبت والأحد في ظل تصعيد إسرائيلي غير مسبوق أسفر عن استشهاد 120 فلسطينيا منذ فجر الخميس



دعت حركة حماس، الخميس، الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحويل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة، إلى أيام غضب شعبي وفعاليات واسعة، رفضا للإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، بما يشمل تجويع الفلسطينيين.

وقالت في بيان: "في ظل تصاعد المجازر الصهيونية في غزة، ندعو إلى حراك شعبي واسع للضغط لوقف الحرب، وملاحقة قادة الاحتلال كمجرم حرب".

وأضافت: "ندعو الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحويل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة إلى أيام غضب شعبي وفعاليات واسعة، لفضح جرائم الإبادة والتجويع، والضغط من أجل وقف هذه الحرب الإجرامية على شعبنا الأعزل".

وتابعت: "تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب مجازرها في قطاع غزة، عبر تصعيد همجي للأحزمة النارية والقصف الجوي والمدفعي، الذي يستهدف الأحياء السكنية، وأماكن اللجوء، وخيام النازحين، والمستشفيات، ومراكز الإيواء، ما أدى منذ فجر اليوم إلى استشهاد أكثر من 120 مدنيا".

وزادت: "من بين الشهداء عائلات أُبيدت ومسحت بالكامل من السجل المدني، في مشاهد مروعة من القتل الجماعي، تعكس وحشية هذا الكيان وفاشيته".

وأكدت أن "إصرار مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة الإبادة الجماعية، مستخدماً الحصار وسلاح التجويع لكسر إرادة شعبنا، يشكّل جريمة حرب موصوفة، ووصمة عار في جبين العالم العاجز عن لجم هذا العدو المتغطرس".

وأكملت: "لقد أصبح قتل الأطفال والنساء وتجويع المدنيين سياسة رسمية تمارسها حكومة الاحتلال، في تحدٍّ سافر للأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي والإنساني".

وشددت على أن "البيانات الشكلية والتنديد اللفظي لم تعودا كافيين، والمطلوب تحرك دولي حازم بفرض العقوبات، وملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب، ووقف كل أشكال الدعم لهذا الكيان المجرم".

وخلال الأيام الثلاثة من جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط التي بدأت الثلاثاء، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 260 فلسطينيا، مقارنة بـ78 شهيدا في الأيام الثلاثة السابقة لها، وفق رصد مراسل الأناضول لبيانات وزارة الصحة بغزة.

وتأتي هذه المجازر عقب تصريح ترامب بأن الشعب الفلسطيني في غزة "يستحق مستقبلا أفضل".

وترددت ادعاءات ثبت زيفها في وسائل الإعلام العبرية بشأن تخفيف حدة حرب الإبادة الجماعية خلال جولة ترامب الخليجية التي بدأت الثلاثاء بزيارة السعودية وتستمر حتى الخميس بزيارة قطر والإمارات.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت حماس ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 173 ألف فلسطيني بين شهيدا وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.