قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سعر برميل البترول في الموازنة الجديدة يبلغ 60 دولارًا، بعد أن كان يبلغ 65 دولارًا في العام المالي الحالي، ذاكرًا أن تأثيره طفيف على عجز الموازنة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أنه تم فرض سعر الصرف في الموازنة الجديدة بـ 15.70 جنيه، مشيرًا إلى حصول 65 مليون مواطن على امتيازات في الموازنة الجديدة.

وذكر أنه طالما هناك معدلات نمو مستدامة ضعف معدلات نمو السكان ستقل معدلات الفقر، لافتًا إلى أن مصرؤ بحاجة لأن يكون ناتجها المحلي الحقيقي 7.5% ليكون 3 أضعاف معدل النمو الذي يصل إلى 2.5%سنويًا، إضافة على أنه لابد من أن تكون المدخرات المحلية نحو 25%.

وأوضح أن المدخرات المحلية خلال العام المالي الماضي تصل إلى أقل من 15%، مضيفًا أن تطوير قرى الريف المصري سيحتاج لأكثر من 700 مليار جنيه.

