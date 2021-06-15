 الصين ترسل 28 طائرة عسكرية قرب تايوان في أكبر تدريب عسكري للعام الحالى - بوابة الشروق
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الصين ترسل 28 طائرة عسكرية قرب تايوان في أكبر تدريب عسكري للعام الحالى

بكين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 6:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 يونيو 2021 - 6:37 م

أرسلت القوات الجوية الصينية 28 طائرة بالقرب من تايوان، في أكبر طلعة جوية العام الجاري، مما زاد الضغط العسكري على الحكومة في تايبيه في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن 28 طائرة من طائرات جيش التحرير الشعبي، من بينها 14 مقاتلة من طراز جيه- 16 وستة مقاتلات من طراز جيه - 11، تم رصدها في منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي بجنوب غربى تايوان اليوم الثلاثاء.

وأرسل جيش تايبيه طائرات دورية وأصدر إنذارات لاسلكية ونشر أنظمة صواريخ دفاع جوي لمراقبة النشاط.

ودخلت الطائرات العسكرية الصينية بشكل متكرر إلى الجزء الجنوبي الغربي من منطقة "أديز" التايوانية على مدار العام الماضي حيث بدأ جيش التحرير الشعبى الصينى بزيادة نشاطه العسكري حول الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي.

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