قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على زيادة الرؤوس الحية في الفترة المقبلة، لضمان استقرار أسعار اللحوم في عيد الأضحى.

وتوجه مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، برسالة للمواطن المصري، قائلًا إن «الدولة تبذل أقصى جهدها للتعامل مع تلك الأزمة العالمية، التي لم يشهدها العالم منذ نحو 100 عام».

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طمأن بعدم القلق في تدبير الدولة للسلع الرئيسية، مضيفًا: «في كل مكان كل السلع متاحة، لكن دورنا كمواطنين نستشرف الظروف الصعبة الموجودة، ونحاول قدر الإمكان نرشد الاستهلاك، وتخفيف العبء الدولاري الذي تتحمله الدولة».

وأكد أن الدولة ستظل تخطط وتنفذ لامتلاك احتياطي استراتيجي يكفي لمدة 6 أشهر، وألا يقل عن تلك المدة، مضيفًا: «ضروري نفكر الأزمة عاملة إزاي، محدش عارف بكرة فيه إيه»، بحسب تعبيره.