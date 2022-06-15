هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في مدينة القدس المحتلة، فيما أخطرت بوقف بناء سبعة منازل أخرى، تحت الإنشاء ، في مُحافظة "سلفيت" الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية.

وقالت مصادر مقدسية وشهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت، برفقة آليات ثقيلة، وادي الحمص في بلدة صور باهر وهدمت منزلاً مُقامًا منذ سبع سنوات، وكذلك تم هدم منزل في منطقة "تل الفور" في "بيت حنينا" بالقدس.

وفي مُحافظة سلفيت، أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في 7 منازل في قرية "مردا".

وفي مُحافظة الخليل الجنوبية، سلمت قوات الاحتلال إخطارات تقضي بهدم ستة منازل ومحل تجاري ومغسلة للمركبات في قرية الرفاعية شرق بلدة "يطا".