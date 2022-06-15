انتشال جثة غريق شاطئ الأطباء بالساحل الشمالي غربي الإسكندرية

انتشلت قوات الإنقاذ البحري، بالتنسيق مع غواصين في الإسكندرية، الثلاثاء، جثة شاب يُدعى "محمد م."، يبلغ من العمر 17 عاما، بعد أن لقفته أمواج مياه البحر في شاطئ قرية الأطباء بالساحل الشمالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي حول فقدان شاب كان في نزهة بأحد شواطئ الساحل الشمالي، وصعوبة التوصل إلى الجثمان.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة سيارة الإسعاف، وفريق الإنقاذ البحري التابع لإدارة الحماية المدنية، وغواصين متطوعين إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي أن الشاب كان في نزهة، ولقفته أمواج مياه البحر عند الكيلو 48 طريق الإسكندرية - مطروح.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم العثور على الجثمان على بعد 2 كيلومتر، من موقع الغرق، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.

وكان فريق الإنقاذ النهري في الإسكندرية، تمكن الأحد الماضي، من انتشال جثة شاب يدعى "إسلام أ."، 16 عامًا؛ إثر غرقه جراء سقوطه في مياه الملاحة، التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة سيدي جابر، وصرحت النيابة بدفنه، وتباشر التحقيق في ملابسات الحادث.