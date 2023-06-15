استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجراحه بعد مواجهات مع قوات إسرائيلية في نابلس

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استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخران أحدهما بجروح حرجة، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات إسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية في مستشفى النجاح في نابلس أن الشاب خليل يحيى الأنيس من مخيم العين، توفي متأثرا بإصابته برصاص إسرائيلي في نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس والفخذ، ونقلا إلى المستشفى، أحدهما بحالة حرجة.

وأضاف أن شابا آخر أصيب بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة إسرائيلية، إضافة إلى 170 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، ونقل اثنان منهم إلى المستشفى.

وذكرت وفا، أنه باستشهاد الشاب ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 161 شخصا، بينهم 28 طفلا.