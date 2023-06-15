3 إصابات بينها اثنتان خطيرتان في مواجهات مع قوات إسرائيلية في نابلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب ثلاثة مواطنين، بينهم اثنان بجروح خطيرة برصاص قوات إسرائيلية، إلى جانب العشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال مواجهات في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس من عدة محاور، وصولا إلى شارع المريج في منطقة رفيديا، معززة بآليات عسكرية وجرافات.

وأضافت أن القوات حاصرت منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في منطقة رفيديا، وسط اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة.

وأفاد مدير مركز الإسعاف بالهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، ونقلا إلى المستشفى بحالة حرجة، بينما أصيب شاب ثالث برصاصة في القدم.

وأوضح أن شابا آخر أصيب بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة إسرائيلية، إضافة إلى 60 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، ونقل أربعة منهم إلى مستشفى رفيديا.